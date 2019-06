Si denuda davanti a bambina di 4 anni e rischia il linciaggio

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Si è denudato e poi ha compiutodavanti ad una bambina di 4 anni, ma è stato subito bloccato, rischiando anche il linciaggio da parte di un gruppo anziani e di altri genitori. L'episodio, ora al vaglio della Polizia berica, è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 18, nelSecondo quanto ricostruito dalla squadra volante della questura berica, una signora di 53 anni era scesa da casa per portare la nipotina a fare una passeggiata ed è entrata nell'area verde. A un certo punto il maniaco, un 43enne residente in città, già conosciuto dalle forze dell'ordine per episodi simili, avrebbe iniziato a masturbarsi. La donna si è messa a urlare sbigottita, richiamando l'attenzione di un 69enne del vicino centro diurno per anziani "Senza frontiere", il quale ha affrontato l'esibizionista, poi raggiunto da altri genitori e nonni.Tra i due è nata una colluttazione e ad avere la peggio è stato l'anziano, che è stato picchiato dal 43enne, che gli ha scagliato addosso una sedia. Qualche dopo sul posto è giunta la volante con i poliziotti che hanno bloccato l'esibizionista, poi trasferito in Questura: l'uomo deve rispondere(con l'aggravante di averli compiuti in luoghi frequentati da minori)