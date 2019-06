Scivola sul monte Caviojo, gamba fratturata: arriva il Soccorso alpino

di Vittorino Bernardi

ARSIERO - Poco dopo le 9 di questa mattina il Soccorso alpino di Arsiero, chiamato dal 118, è intervenuto lungo il sentiero che sale al monte Caviojo per soccorrere una 65enne, V.N. di Torrebelvicino. In compagnia del marito la donna, in escursione in una soleggiata mattina, nel rientrare verso il luogo dove aveva parcheggiato l’auto è accidentalmente scivolata lungo il sentiero. Una brutta e dolorosa caduta che ha costretto il marito a chiamare il 118. In contatto telefonico con i due escursionisti, i soccorritori si sono fatti spiegare l'itinerario seguito e, non potendo procedere alla geolocalizzazione, si sono divisi in due squadre per la ricerca. In pochi minuti la coppia è stata rintracciata dagli otto soccorritori, compresi il medico e l’infermiere di stazione che hanno prestato le prime cure alla donna, trovata incapace di alzarsi: stabilizzata e caricata in barella è stata trasportata a spalla fino alla strada e affidata all'ambulanza per il ricovero all’ospedale di Santorso per una probabile frattura a una gamba.