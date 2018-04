Vicenza, tutto il centrodestra con Francesco Rucco sindaco

di Alda Vanzan

VENEZIA - A Vicenza Forza Italia fa un passo indietro e appoggia la, l'avvocato di 44 anni già capogruppo di Alleanza Nazionale, sui banchi del consiglio comunale dal 2003, in corsa ormai da alcuni mesi. È una decisione, quella ufficializzata ieri mattina in una conferenza stampa dal coordinatore azzurro Matteo Tosetto, che ricompatta il centrodestra: tutti uniti - FI, Lega, FdI, NcI - per tentare di riconquistare il municipio dopo i dieci anni del centrosinistra di Achille Variati.La decisione dei forzisti di fare un passo a lato è singolare perché Vicenza, nello scacchiere veneto, doveva avere un candidato sindaco azzurro: Treviso spettava alla Lega, Vicenza a Forza Italia. Ma le scelte locali - prima la decisione di convergere su un civico, l'avvocato Fabio Mantovani, poi le perplessità degli stessi azzurri - hanno portato la coalizione a sfaldarsi. La Lega, con il segretario Gianantonio Da Re, è stata la prima a convergere su Rucco, peraltro già appoggiato da Fratelli d'Italia. Forza Italia avrebbe potuto tentare una corsa (perdente) in solitaria, ma alla fine è prevalso il convincimento che solo uniti ce la si può fare. Rucco il prossimo 10 giugno se la dovrà vedere con Otello Dalla Rosa (vincitore delle primarie del centrosinistra con 2738 preferenze contro le 2700 di Giacomo Possamai e le 923 del vicesindaco in carica Jacopo Bulgarini d'Elci) e con il candidato del M5s Francesco Di Bartolo (scelto dall'assemblea pentastellata cittadina con 39 voti contro i 20 del competitor Marco di Gioia)...