Rucco in vantaggio su Dalla Rosa, ma rimane l'ipotesi ballottaggio

VICENZA - Anche asi sono chiusi alle 23 i seggi per i cittadini chiamati a votare per eleggere il nuovo sindaco che subentrerà ad, che ha concluso i due mandati. Alle ore 19 nelle 112 sezioni del capoluogo berico risulta aver votato il 40,59% degli elettori, mentre il dato definitivo di votanti è stato pari al 55,79%, notevolmente più basso rispetto alle previsioni della vigilia.Secondo quanto emerge lo spoglio procede a rilento. Attorno alle 0.30 nessuna delle sezioni aveva reso noti i propri dati, mentre verso l'1 hanno iniziato ad arrivare i primi dati ufficiosi: dopo 20 sezioni (su 112) si confermava il testa a testa tra, con il primo avanti per qualche decina di voti, ma con dati contrastanti tra sezioni e sezioni. Dopo una trentina di seggi Rucco veniva indicato avanti di circa 300 preferenze, ma rimane l'ipotesi ballottaggioin calendario eventualmente per domenica 24 giugno. Tuttavia a circa metà dello spoglio (attorno alle 2.30) il vantaggio del rappresentante del centrodestra si starebbe ampliando, ma la situazione rimane ancora in bilico.Sono sei i candidati sindaco nel capoluogo berico, dopo la rinuncia dell'esponente del Movimento Cinque Stelle. Il rappresentante del centrosinistra è, sostenuto da cinque liste (Pd, Coalizione civica per Vicenza, Da adesso in poi, Quartieri al centro, Vinova), mentre quello del centrodestra èsostenuto da sei liste (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Rucco sindaco, Cicero...Impegno a 360°, Vicenza ai vicentini - Popolo della famiglia). Gli altri quattro in corsa sono(Potere al popolo),(No privilegi politici),(Grande Nord) e(Siamo Veneto).