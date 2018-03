Blitz a Campo Marzo: scappano tutti, resta a terra un etto di droga

di Luca Pozza

VICENZA - Un, collegata all'attività di controllo effettuata attraverso la visione del sistema di videosorveglianza, ha consentito il recupero di. Attorno alle 16 di ieri pomeriggio, le pattuglie antidegrado sono intervenute nelper identificare un gruppo di cittadini extracomunitari che stazionavano nei pressi della recinzione. Alla vista delle auto di servizio gli stranieri si sono allontanati frettolosamente disperdendosi in varie direzioni. Sul posto, abbandonato a terra, è stato recuperato lo stupefacente e portato al Comando per le pratiche del caso.Sempre ieri pomeriggio, nella stessa zona, precisamente, è stata notata una persona mentre si intratteneva con un soggetto di colore, il quale dopo avergli ceduto qualcosa si è allontanato velocemente. L'acquirente è stato visto invece salire su una Mercedes e dirigersi verso corso S.S. Felice e Fortunato: il veicolo è stato raggiunto e fermato. Durante i successivi controlli l'automobilista, un 35enne, ha spontaneamente consegnato la sostanza appena acquistata, pochi grammi di marijuana. E' stato accompagnato all'interno degli uffici del Comando dove a suo carico si procedeva alla redazione degli atti: verrà segnalato alla Prefettura per detenzione per uso personale.