Vede i finanzieri: tenta di distruggere il cellulare e scappa

VICENZA - Nel corso di un controllo ai traffici illeciti sul territorio i militari della guardia di finanza hanno trovato un cittadino marocchino di 32 anni, residente a Quinto Vicentino e con dimora in città, in possesso di 212 grammi di hashish.E.S.Y, gravato da un provvedimento emesso lo scorso 1 marzo dall’autorità giudiziaria di Bolzano per traffico di sostanze stupefacenti, è stato accompagnato nel carcere berico per scontare una pena di 5 anni, 6 mesi e 10 giorni.Il nordafricano è stato catturato in viale San Lazzaro, nei pressi di Campo Marzo. I finanzieri hanno sottoposto a controllo un’auto condotta da una donna con a bordo E.S.Y. il quale, alla vista dei divise, è sceso dal mezzo e si è dato alla: prima di essere bloccato. Nella perquisizione della dimora le fiamme gialle hanno trovato e sequestrato 212 grammi di hashish e contante per oltre 2.400 euro, presumibile provento dell’attività di spaccio. (v.b.)