Mamma coraggio chiama la polizia e denuncia la spacciatrice della figlia

di Luca Pozza

VICENZA -denuncia la spacciatrice dellaUn'azione che ha compromesso anche la figlia che è stata segnalata in Prefettura come consumatrice di droga e le è stata ritirata la patente di guidaLa mamma, residente a Vicenza, da tempo aveva il sospetto che qualcosa non andasse nel comportamento della figlia 26enne e per questo la teneva d'occhio con maggiore attenzione. Nella serata di ieri la donna è andata a trovarla in via De Amicis, nell'appartamento dove la 26enne vive da sola. Dopo circa una mezzora è arrivata a casa un'amica, risultata poi essere una 31enne residente ad Altavilla Vicentina, che alla madre è parsa sospetta. A quel punto ha fatto finta di andarsene, ma in realtà è rimasta nascosta fuori dalla porta a sentire la conversazione tra le due. Quando ha sentito la pusher affermarte «Ti ho portato roba buona, ti viene a costare 100 euro», non ha avuto dubbi e ha subitoI poliziotti delle Volanti, arrivati dopo pochi minuti, sono entrati in azione, trovandonell'auto della 31enne assieme a due bilancini di precisione. Per quest'ultima è scattata una, ma anche per la 26enne è scattato un provvedimento che l'ha privata della patente di guida.