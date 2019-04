Docente universitario percepisce extra 140 mila euro: multate 3 società

di Luca Pozza

VICENZA - La, nell’ambito dei servizi istituzionali volti al contrasto del fenomeno del cumulo di incarichi e dell’incompatibilità nel pubblico impiego, ha multato tre società che hannoaffidato incarichi a un docente in servizio presso unasenza l'autorizzazione dell'ateneo, percedendo un compenso complessivo di oltre 140 mila euro.L', condotta dalle fiamme gialle del Nucleo di Polizia economico-finanziaria, ha fatto emergere che il professore, nel periodo compreso tra il 2013 e il 2017, ha ricevuto l'affidamento di molteplici incarichi dalle tre società (una delle quali partecipata e gestita dallo stesso cattedratico), prevalentemente orientati all', come curatela di mostre e banchetti a tema, che gli hanno consentito di introitare la cospicua cifra.Le indagini hanno rivelato che l'affidamento degli incarichi al docente era stato effettuato dalle tre società in spregio della disciplina dedicata, prevista da specifica disposizione di legge, avvenuto senza la preventiva e obbligatoria autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, adempimento non osservato dallo stesso professore. Al termine delle operazioni, pertanto, è stato contestato ai rappresentanti legali pro-tempore delle società, in solido con le stesse imprese, il mancato rispetto della normativa di settore, comminando una, pari al doppio degli emolumenti corrisposti.