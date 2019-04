Blitz fra le ballerine dello strip bar. ​Identificati anche i clienti all'interno

di Luca Pozza

VICENZA -, risultato poi essere E.X., albanese di 36 anni, sanzionato con oltre 6 mila euro di multa. E' questo l'esito di un', avvenuta nello scorso week-end, che ha portato allo stop dell'attività del, in Galleria Crispi a Vicenza. Il blitz di due pattuglie della Squadra Volanti, compiuta poco la mezzanotte, è avvenuta in seguito alla segnalazione dell'ufficio comunale pubblici esercizi.Durante il blitz gli agenti hannopresentatosi comedell'attività. Nello specifico è stato accertato che E.X., attuale legale rappresentante, non ha alcun titolo per gestire il locale, in precedenza regolarmente amministrato da un italiano e che il 21 maggio 2018 il Comune aveva respinto la pratica di variazione societaria, vietandogli lo svolgimento di attività di intrattenimento e somministrazione.Per questo motivo il gestore abusivo dovrà pagare una: 5 mila euro per attività di somministrazione senza autorizzazione, 660 euro per violazione delle norme in materia di locali allestiti appositamente per fumatori e una sanzione, ancora da determinare, compresa dai 258 ai 1.549 euro per attività di pubblico spettacolo senza autorizzazione. Inoltre, l’ufficio immigrazione della questura di Vicenza effettuerà degli approfondimenti in relazione alla posizione amministrativa di E.X. rispetto alle norme che regolano ilal vaglio la posizione delle ballerine.Il direttore del Suap (Sportello unico delle attività produttive) in queste ore sta perfezionando l'ordinanza di divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali del Diverso Strip Bar. Un plauso per l'operazione è arrivato dall'assessore alle attività produttive Silvio Giovine