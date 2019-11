Pioggia e fango: disabile rimane intrappolato per due giorni a casa

di Luca Pozza

VICENZA - Un disabile, residente in una laterale di strada Nicolosi a Vicenza, è rimasto intrappolato per due giorni all'interno della sua abitazione senza la possibilità di poter uscire a causa della pioggia e del fango che hanno "bloccato" anche il suo fuoristrada. La via di accesso, in terra battuta, era impraticabile in quanto allagata dalle precipitazioni dei giorni scorsi ma anche per un guasto non riparabile sul posto del proprio veicolo.



In suo aiuto sono intervenuti nel pomeriggio di oggi (lunedì) i vigili del fuoco che con un Defender 4x4 hanno prima trainato non senza difficoltà all’indietro il fuoristrada, che era rimasto bloccato sull’uscita del cancello della proprietà. Il mezzo è stato poi caricato su un carroattrezzi per essere portato in officina. Successivamente sono tornati nell’abitazione per caricare l'uomo, che lamenta una disabilità motoria, per poi portarlo all’esterno della strada impraticabile.



L’uomo trascorrerà qualche giorno fuori della propria casa fino alla riparazione dell’auto e il miglioramento delle condizioni del fondo della strada che portano al suo alloggio.



