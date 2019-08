A 18 anni trovato con eroina, cocaina e 3 coltelli: denunciato per spaccio

di Luca Pozza

VICENZA - Dovrà rispondere del, M.S, 18 anni, residente a Tezze sul Brenta, fermato e trovato a Vicenza con delle confezioni di sostanze stupefacenti e dei coltelli: alla fine è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale berico dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia del capoluogo.Il giovane, notato aggirarsi ieri pomeriggio con fare sospetto in viale Milano, è stato sottoposto a un controllo a seguito del quale veniva trovato in possesso di sette involucri in cellophane, adeguatamente confezionati, contenenti, complessivamente, 1.30 g die 2.22 g didetenuti ai fini di spaccio, oltre a tre coltelli a scatto della lunghezza di 15 centimetri ciascuno. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e del fatto è stata informata l’autorità giudiziaria berica cui spetterà ora di valutare i provvedimenti da adottare nei confronti del 18enne.