Danneggiamento notturno in centro: tunisino individuato dalle telecamere

di Luca Pozza

VICENZA - Si è reso protagonista di un, ma è stato subito individuato grazie alle telecamere ed è finito nei guai. Protagonista della vicenda F.K.,, senza fissa dimora, che attorno alle 23 di ieri sera ha dato in escandescenze, forse a seguito di un diverbio, scardinando e gettando giù dalla scalinata di corte dei Bissari due cestini della spazzatura. Il fatto è stato ripreso dallee questa mattina l'uomo, già noto e più volte controllato dalla polizia locale nell'ambito delle attività antidegrado, è stato immediatamente riconosciuto. Per il tunisino, compiute le verifiche di rito, è in arrivo una denuncia per danneggiamento da parte della polizia locale.«La vicenda di questa notte - dichiara il- dimostra come la rete di videosorveglianza, unita alla capacità investigativa della nostra polizia locale, sia un ottimo strumento di controllo della città. Lo sappiano tutti coloro che non hanno rispetto della cosa pubblica: le telecamere ci sono e c'è chi, fotogramma per fotogramma, scopre comportamenti illeciti e ne individua i responsabili, vigilando costantemente sulla sicurezza dei cittadini».