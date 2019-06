Raid contro auto in sosta. Il sindaco scrive al Questore: «Più controlli»

di Luca Pozza

VICENZA - Sono almeno una dozzina lelalungo, un'area compresa tra Parco Querini e il centro storico. Vandali hanno mandato in frantumi i finestrini delle vetture parcheggiate e hanno danneggiato le carrozzerie, introducendosi, forse, anche all'interno dei veicoli per rubare: bottino magro con pochi spiccioli e qualche indumento prelevato dai mezzi.Appresa la notizia, il, allarmato, ha scritto al, chiedendo l'intensificazione dei controlli notturni. «Nell'ottica di una fattiva collaborazione che su molti fronti sta dando buoni risultati - dichiara il primo cittadino berico - ho chiesto al Questore un ulteriore sforzo da parte delle forze dell'ordine nel controllo del territorio, con particolare attenzione al servizio notturno, ovvero alle ore in cui la polizia locale non è operativa».«Ho inoltre disposto - ha proseguito il sindaco – un'immediata verifica tecnica sulla possibilità di potenziare l'illuminazione notturna di viale Rumor e installare nuove telecamere di videosorveglianza volte a monitorare sia il viale sia gli accessi a Parco Querini».