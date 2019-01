Linea dura contro accattoni e parcheggiatori: "foglio di via" per 5 stranieri

di Luca Pozza

VICENZA - A Vicenzada parte dellache, su input del, ha attivato una serie di controlli in borghese anche attraverso la pattuglia antidegrado. «Parcheggiatori abusivi e accattoni - dichiara il primo cittadino - non devono più pensare di aver vita facile a Vicenza, importunando i cittadini per poi scappare alla vista degli uomini in divisa. Per questo ho c, concordando servizi in borghese direttamente a cura della pattuglia antidegrado».Grazie a questa modalità, negli ultimi due giorni sono stati sorpresi e sanzionati un extracomunitario per aver esercitato l'attività di parcheggiatore abusivo e altri quattro stranieri per accattonaggio. Un nigeriano, O.B., 36 anni, già noto per precedenti analoghi, è stato sanzionato per aver esercitato l'attività di parcheggiatore abusivo in viale Rodolfi, nel parcheggio dell'ospedale. Comegli è stato intimato di allontanarsi immediatamente dal luogo della violazione e il suo nominativo verrà comunicato al Questore per l'La polizia locale ha sanzionato e invitato ad allontanarsi dalla città quattro persone per accattonaggio in centro storico: una romena di 38 anni che chiedeva l'elemosina nei pressi della chiesa di San Gaetano, un nigeriano 21enne in piazza dei Signori, un romeno di 19 anni alla cassa del parcheggio di contra' Canove e un altro rumeno 33enne anni alle casse del parcheggio Fogazzaro.