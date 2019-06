Concerti, dj set, birra e panini “onti”: tornano le feste rock

di Roberto Cervellin

VICENZA - Due mesi tra musica e dj set. Rigorosamente rock.Dal 6 giugno nei quartieri di Vicenza tornano le. La kermesse, molto attesa dai giovani, quest'anno celebra il trentennale con unadove sono esposte, tra l'altro, magliette e locandine.Sei gli appuntamenti. Si inizierà come dettoal parco di via Turati con, che si concluderà il 9 giugno.lungo le mura di viale Mazzini, toccherà aSeguirà,, il, per la prima volta accanto al parcheggio Verdi, in Campo Marzo.ci si sposterà a San Pio X con loal parco Retrone è in programma ilmentrenel parcheggio di via Farini arriverà ilLe serate, promosse dal Comune e dal coordinamento feste rock, sono, ma possono prevedere un contributo dia parziale copertura delle spese.A esibirsi saranno band italiane e straniere, cantautori, dj e polistrumentisti. Colonna sonora delle serate, oltre al rock, generi musicali comeAccanto ai palchi per i concerti verranno allestiti stand gastronomici con birre e panini "onti".