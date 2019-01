«Quel muro è utilizzato dagli spacciatori». E il Comune lo fa abbattere

di Luca Pozza

VICENZA - Abbattuto a colpi di benna in via Alende il. La decisione, caldeggiata e richiesta a gran voce dai residenti delper contrastare il degrado urbano, è stata presa dale dall', che hanno agito in tempi brevi.La segnalazione era infatti arrivata alla Giunta in prossimità del Natale, quando era possibile intervenire. Tuttavia sindaco e assessore si sono mossi in velocità e questa mattina, alla ripresa dell'attività dopo le festività di fine anno, si sono recati in sopralluogo durante le operazioni di demolizione del muro, lungo 36 metri, che costeggia per alcune decine di metri un lato della strada pedonale e che sarà sostituito da un cordolo. Sul posto, qualche ora prima erano arrivati gli operai che con l'ausilio di una piccola ruspa hanno abbattuto il muro e portato via il materiale.«Da qualche mese – ha commentato il- stiamo collaborando con il comitato dei residenti per contrastare il degrado e migliorare la sicurezza dei cittadini che abitano in questa zona. A partire da interventi molti concreti che sono andati ad affiancarsi ai controlli praticamente quotidiani della polizia locale. Prima abbiamo la potato gli alberi che riducevano la vista e sistemato l'illuminazione, poi abbiamo rimosso una panchina che era diventata ricettacolo di persone dedite allo spaccio e stanziato i fondi per telecamere che vigilino su questa zona. Ora rimuoviamo questo muretto inutile per l'arredo urbano, ma diventato a sua volta punto di ritrovo di spacciatori e sbandati».«Dal punto di vista tecnico – ha aggiunto l'- procediamo al semplice abbattimento del muro per una lunghezza di 36 metri e alla sua sostituzione con un cordolo uguale a quello presente sull'altro lato della strada pedonale. Ci era stato chiesto di installare dei dissuasori, come punte di ferro, ma abbiamo ritenuto più opportuno procedere all'abbattimento del muretto sia per ragioni estetiche sia sotto il profilo della sicurezza».