Apre "CioccolandoVi", 29 maestri pasticceri provenienti da tutta Italia

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Si è aperta questa mattina, con il taglio del nastro avvenuto in piazza dei Signori a Vicenza, la 15/ma edizione della, che per tutto il week-end, sino a domenica sera, sarà protagonista nelle principali piazze e vicoli del centro storico del capoluogo berico.La manifestazione, che richiama ogni anno migliaia di visitatori, appassionati di cioccolato di qualità o semplicemente attratti dalle tantissime specialità al cacao provenienti da tutta Italia, è organizzata da Confcommercio Vicenza in collaborazione con il Comune e l’associazione 50&Più-Confcommercio. Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, Ernesto Boschiero, direttore di Confcommercio, l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine, Nicola Piccolo presidente della delegazione degli stessi commercianti berici e il presidente della 50&Piu Vicenza Fiorenzo Marcato.Tra piazza dei Signori (dove sono stati posizionati circa la metà degli espositori), piazza Biade, contra’ Garibaldi e piazzetta Palladio sono, provenienti anche da Piemonte, Toscana e Umbria, che stamane hanno aperto gli stand espositivi colmi del migliore cioccolato non industriale, dolci, liquori e prodotti a base di cacao. Sono gli stessipiù importanti d’Italia, di cui sei "fedeli" da quindici edizioni consecutive, a scegliere il centro storico di Vicenza come principale vetrina per presentare, dopo la pausa estiva, la nuova produzione di cioccolato. Sei anche le new-entry a conferma del prestigio che sta registrando l'evento con il passare degli anni.CioccolandoVi ha puntato, fin dalla sua prima edizione, sulla selezione delle ditte partecipanti, privilegiando quei produttori che fanno della qualità del prodotto la loro bandiera. Novità assoluta dell'edizione 2019, voluta e finanziata dall'amministrazione locale, un servizio shuttle gratuito, che prevede un collegamento-navetta continuato, tra il centro storico e la Fiera dove, sempre in questi giorni, sino a domenica, si tiene la manifestazione "Abilmente" che richiamerà almeno 60 mila visitatori.