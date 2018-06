Spaccio, furto, foglio di via, mazza da baseball e katana: 7 denunciati

di Luca Pozza

VICENZA - Unsul territorio a Vicenza e dintorni, effettuato negli ultimi due giorni dall', con l’impiego di oltre 25 pattuglie, ha portato al deferimento a piede libero di sette persone per reati varie. Gli episodi più eclatanti hanno riguardato G.S., 28enne cittadino indiano e P.M, 24enne, romeno, entrambi residenti a Vicenza, trovati in possesso, rispettivamente, di unae di una: entrambi sono stati denunciati per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.I controlli hanno riguardato anche Campo Marzo, dove anche Polizia e vigili urbani si stanno muovendo con più intensità nelle ultime settimane: in quest'area verde E.C, 34enne residente a Napoli è stato trovato in possesso di circa, il tutto confezionato e pronto ad essere ceduto: è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Z.H, 50 anni e N.R., 39enne, cittadini marocchini entrambi residenti a Cornedo Vicentino, sono invece statiin quanto sorpresi all’interno del centro commerciale Auchan di Vicenza con generi alimentari sottratti qualche istante prima, mentre M.F, 35enne residente a Vicenza, dovrà rispondere dellaControlli anche sulle strade: C.P, 49 anni, residente a Roma, è stato trovato alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico di 1.84 g/l (quasi quattro volte il limite massimo di 0.5 g/l), che gli è costato il ritiro della patente e una denuncia per guida in stato di ebbrezza.