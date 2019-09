Si aggira di notte con la torcia a Campo Marzo: cercava il suo "tesoro"

di Luca Pozza

VICENZA - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Vicenza, nella tarda serata di ieri, domenica 15 settembre, nel corso di un servizio di controllo del territorio, transitando inhanno notato un individuo che, tenendo in mano una, si aggirava con fare sospetto nei pressi di un’aiuola. L'uomo, alla vista dell’autovettura di servizio si è dileguato immediatamente, fuggendo a piedi e riuscendo a far perdere le tracce.I militari, nel successivo sopralluogo, hanno rinvenuto, occultati nel terreno, quattro confezioni adeguatamente confezionate contenenti, complessivamente, circa 55 grammi diche è stata sottoposta a sequestro. Indagini in corso anche attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza.