Aggredì militare a Campo Marzo: 23enne rimpatriato in Nigeria

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Laha eseguito il, emesso dal, nei confronti di Theophilus Odijie, cittadino nigeriano di 23 anni, che è stato accompagnato nella tarda serata di ieri alladove è stato imbarcato su un volo diretto al Paese di origine.Lo straniero, già condannato per, circa un mese fa aveva aggredito, assieme ad un altro connazionale, un militare dell’Esercito Italiano, di pattuglia a Campo Marzo, costretto poi a ricorrere alle cure dell'ospedale San Bortolo. Ilalla luce della ritenuta pericolosità sociale dimostrata dal'uomo, ha disposto che il competente Ufficio Immigrazione della Questura avviasse l’istruttoria per il diniego del titolo di soggiorno. Un iter che non è stato tuttavia facile: lo straniero era stato infatti precedentemente riconosciutoper motivi umanitari in quanto padre di figlio minore.La procedura si è conclusa positivamente in tempi brevi con la successiva espulsione ad opera dei poliziotti della Questura.