Degrado a Campo Marzo: i poliziotti tornano a pattugliare con le mtb

VICENZA - Il, con episodi quotidiani die altri comportamenti illegali di vario tipo, ha convinto laa mettere in campo uno strumento già utilizzato, con buoni risultati, la scorsa estate. Dalle prossime settimane gli agenti della Squadra Volanti torneranno a pattugliare il "polmone verde" cittadino, situato tra la stazione ferroviaria e il centro storico, in sella alle biciclette, più precisamente alle mountain bike "Lee Cougan", che erano state presentate lo scorso mese di giugno. Saranno due o tre i poliziotti che a rotazione si alterneranno nei controlli.Dieci mesi fa era stato il- le foto allegate erano state scattate proprio in quella occasione - a presentare quella che rappresentava una novità assoluta, che poche città italiane possono vantare. Anche quest'anno ad essere presidiate non saranno solo le zone particolarmente calde nei dintorni della stazione ferroviaria, ma anche tutte quelle meglio pattugliabili sulle due ruote rispetto alle vetture: non solo le zone verdi ma anche le aree pedonali del centro storico.