Il degrado di Campo Marzo, linea dura del Prefetto contro i delinquenti

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Dopo l'escalation di episodi di violenza e spaccio di droga che continuano a verificarsi nell'area verde di Campo Marzo, a ridosso del centro storico, il, al termine dellatenutasi questa mattina in Prefettura alla presenza, tra gli altri, dei rappresentanti della forze dell'ordine e del sindaco di Vicenza Francesco Rucco, ha firmato unCon l'ordinanza n. 80432 il Prefetto ha infatti ha infatti disposto "il divieto di stazionamento nelle aree di Campo Marzo e delle adiacenti stazione ferroviaria e stazione delle corriere, come anche della viabilità immediatamente contermine consistente nelle strade adiacenti (viale Eretenio, viale Roma. viale Venezia, piazzale Bologna e viale Milano, ai soggetti che ne impediscano l'accessibilità e la fruizione con comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione delle aree medesime"."Sarà considerato responsabile di tali comportamenti - si legge nell'ordinanza - chiunque sia stato denunciato dalleper il compimento di attività illegali nelle aree in questione in materia di stupefacenti, in materia di reati contro la persona o in materia di danneggiamento di beni. Sarà parimenti responsabile di comportamenti incompatibili chiunque sia identificato in compagnia di uno dei soggetti destinatari di denunce precedenti".