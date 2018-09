Video choc: si iniettano della droga, sopra passa la giostra dei bimbi

di Luca Pozza

VICENZA - Sono in tre, seduti in cerchio e si iniettano droga inproprio mentre sopra passa il trenino del Brucomela, carico di bambini, una delle attrazioni delle giostre presenti in questi giorni luna park allestito aper la tradizionale "Festa dei Oto" a Vicenza. Sono immagini choc quelle stanno facendo il giro dei social in queste ore e che in poco tempo vantano migliaia di click.Il video è stato pubblicato nel primo pomeriggio di oggi sulla pagina Facebook di, il movimento che ha appoggiato la candidatura dialle ultime comunali. Pesantissimo il commento: «In questi giorni abbiamo toccato con mano la gravità della situazione in Campo Marzo: come già ribadito bisogna fare molto di più. Le immagini del paradosso sono tutte in questo video. Questo schifo non può più continuare!».Durissima la presa di posizione delFrancesco Rucco: «Inaccettabile! È inaccettabile che si verifichino episodi come questo in un luogo dove è presente l'esercito e dove abbiamo un presidio fisso della polizia locale. Chi non si comporta secondo le regole deve essere allontanato. Tanto più se succede in pieno giorno e a pochi passi da una giostra per bambini. Venerdì sarò dal prefetto per un incontro già in programma sulla sicurezza e sottoporrò la questione anche a lui: se non basta quello che stiamo facendo bisogna fare di più e ognuno si deve prendere le proprie responsabilità».«Troppi anni di lassismo e di permissivismo - prosegue il primo cittadino - ci hanno consegnato una città che ha bisogno di più presenza delle forze dell'ordine e un luogo come Campo Marzo dove è necessario intervenire con maggiore forza. Lo abbiamo detto anche ieri al ministro degli Interni Salvini: servono più agenti e serve che gli agenti siano messi nelle condizioni di agire con adeguata strumentazione. Il ministro ci ha assicurato il suo appoggio, ma ognuno di noi deve fare la propria parte».