Controlli antidroga anche a Natale: rinvenuta marijuana nel parco

VICENZA - Non si sono fermati neanche il giorno della vigilia e a Natale idelle forze dell'ordine a, che rimane l'area di maggior concentrazione di spaccio di droga a Vicenza. Ieri, 25 dicembre, i militari dell'Esercito, che pattugliano quotidianamente le zone del centro storico, hanno effettuato dei controlli a unche erano seduti sulle panchine dell'area verde situata a fianco della stazione ferroviaria.Nessuno di loro è stato trovato in possesso di stupefacenti ma in terra, in mezzo all'erba, è stato poi rinvenuto unche qualcuno aveva gettato o nascosto in precedenza. Sul posto anche i poliziotti delle Volanti della Questura. I controlli proseguiranno anche in questi giorni.