Nigeriano con permesso umanitario spaccia "eroina bianca": è allarme

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - E'dopo il sequestro, compiuto ieri pomeriggio a, di alcune dosi di", una sostanza dalle per questoparticolarmente pericolosa, molto costosa e per questo solitamente destinata a una clientela ricca. E' la prima volta, almeno nel polmone verde cittadino, che questo stupefacente viene rinvenuto: indagini in corso da parte dellaIl sequestro è avvenuto dopo che gli agenti, durante lo svolgimento di un servizio di controllo straordinario, hanno notato un uomo, risultato poi essere un vicentino, avvicinarsi a un gruppo di nigeriani che sostavano in sella alle loro biciclette. Uno di loro, sceso dal mezzo, lo ha avvicinato, allungando una bustina contenente droga, in cambio di denaro: uno scambio durato pochi secondi, ma che non è sfuggito ai poliziotti che sono intervenuti immediatamente, bloccando sia il vicentino (che ha subito consegnato le due dosi, che aveva pagato 70 euro) e lo straniero.Quest'ultimo è risultato essere uninrilasciato a Trapani, città siciliana dove peraltro è atteso da un processo per rissa. Con lui aveva circa 200 euro in contanti, sequestrati perchè ritenuti proventi dell'attività illecita. I poliziotti gli hanno sequestrato anche il cellulare, attraverso il quale cercheranno di risalire al giro d'affari, anche per capire dove si sia procurato la "droga bianca".