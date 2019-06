Vicenza, è record: alle 15 toccati i 39 gradi, dato ufficiale Arpav

di Luca Pozza

VICENZA - L', peraltro annunciata da giorni, è arrivata. E nella, giovedì 27 giugno, sta toccando i livelli massimi, forse mai raggiunti nella storia. Record assoluto la città di Vicenza dove alle 15 (dato ufficiale Arpav, pubblicato anche sul sito) si è registrata unadestinata a crescere ulteriormente nel corso del pomeriggio. C'è da dire che tale valore è stato rilevato nella centralina che si trova in, in mezzo al verde, quindi si presume che soprattutto in centro storico e nella zona industriale i valori si possa arrivare almeno a 41 gradi.A causa del grande caldo e dell'afa opprimente è stato preso d'assalto il pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza, che deve far fronte ad una vera e proprio emergenza a causa dei colpi di sole e di calore.