di Luca Pozza

VICENZA - Il, Giuseppe Petronzi, ha emesso, nei confronti di altrettanti tifosi ospiti responsabili degli incidenti occorsi al termine dell’incontro di calcio Vicenza-Sambenedettese giocata lo scorso 5 novembre allo stadio Menti. Fra questi, 18 persone erano già state precedentemente denunciate dalla Digos berica per vari reati. La durata del divieto va da un minimo di 1 anno ad un massimo di otto anni e per alcuni tifosi è accompagnato dalla prescrizione dell’obbligo di firma, sempre da un minimo di 1 anno ad un massimo di 8 anni. In queste ore sono in corso le operazioni di notifica dei daspo a cura del commissariato di San Benedetto del Tronto.Intanto in casa biancorossa l'è rivolta alla gara didi sabato pomeriggio (inizio alle ore 18) a Santarcangelo: domani mattina (venerdì) allenamento di rifinitura, cui seguirà la conferenza stampa di mister Nicola Zanini e la partenza per il ritiro in Romagna. Dopo il successo dei biancorossi nella gara d'andata per 2-1, a Giacomelli & compagni basterà un pareggio per conquistare la salvezza. In virtù della miglior classifica al Santarcangelo sarà sufficiente una vittoria con qualsiasi risultato, ma i berici hanno a disposizione due risultati su tre.