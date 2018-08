Vuole farla finita per problemi economici: 51enne salvato dai carabinieri

di Luca Pozza

VICENZA - Ore di apprensione ieri in un'abitazione di Vicenza dopo che il capofamiglia, un 51enne, alle prese con unsi è allontanato da casa in mattinata dichiarando l'intenzione di farla finita. I familiari dell'uomo non hanno perso tempo e hanno allertato il 112: a quel punto la centrale operativa dell'Arma dei carabinieri ha subito fatto scattare le ricerche in tutta la provincia, segnalando alle varie pattuglie il modello dell'auto e la targa.Una tempestività che alla fine ha dato buoni frutti visto che l’uomo è stato rintracciato nel pomeriggio a Brendola (a una quindicina di chilometri dal capoluogo berico) da una pattuglia della stazione di Altavilla. Il 51enne era fermo in un’area di parcheggio del Municipio,e fermamente intenzionato a rifiutare qualsiasi forma di aiuto o ascolto. I militari durante il colloquio avuto con l’uomo, apprendevano per l'appunto che lo stato di protrazione era da ricondurre al particolare momento di disagio economico, che gli stanno provocando problemi in famiglia.Dopo averlo rassicurato il 51enne è stato convinto ad uscire dall’autovettura nel cui abitacolo, data la giornata di gran caldo, la temperatura si era notevolmente alzata al punto da stordirlo, sino quasi allo svenimento. Sul posto è stato chiesto l'intervento di un'ambulanza del Suem 118 che ha poi provveduto al suo trasporto all'ospedale Vicenza per gli accertamenti del caso: le sue condizioni non destano preoccupazione.