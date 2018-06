Blitz ai parcheggiatori abusivi: fuggono a piedi, ma vengono acciuffati

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -a Vicenza da parte della polizia locale, in servizio antidegrado, che ha effettuato un controllo nei parcheggi dell'ospedale San Bortolo con lo scopo diAll'arrivo delle pattuglie,di colore sono fuggiti a piedi verso, attraverso la rete che delimita l'area, dove però sono stati bloccati da altri colleghi che si erano spostati preventivamente.Due di loro sono stati accompagnati all'interno del comando in quanto privi di documenti di identificazione, mentre il terzo, O.B., 32 anni, nigeriano, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. I tre stranieri, sorpresi nell'attività di parcheggiatori abusivi, sono stati. Ulteriori controlli svolti in zona, nella stessa mattinata, ha consentito di procedere contro ulteriori due nomadi, presenti nello stesso parcheggio, sanzionate per mendicità molesta: anche in questo caso la sanzione è di 50 euro.