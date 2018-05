Vicenza - Bassano, Stefano Rosso su Instagram: "I risultati metteranno d'accordo tutti".

di Francesco Bordignon

Nell’era dei social, con il giusto tempismo si può arrivare a tutti. E’ praticamente quello che è successo con, che attraverso. Una sua tradizione, quella di aprire una diretta sul social di foto e video e rispondere alle domande, direttamente da New York, in questo caso anche riguardo alla “fusione” (perché ormai non si può più usare questo termine, essendo più uno spostamento di società con cambio di denominazione) tra le due squadre della provincia.affinché si possa concludere l’iter – ha risposto alle domande dei fan e del– nei giorni scorsi ho pubblicato una lettera dove abbiamo spiegato cosa ci ha spinto a muoverci in questa direzione”. Sulla situazione della città del Ponte degli Alpini, Stefano Rosso ha risposto: “, vedremo sul resto. Vicenza? Faremo del nostro meglio, ma per realizzarlo dovremo fare un passo alla volta. Le cose belle vanno create con i tempi giusti, servirà la pazienza di tutti”.Sulle proteste dei tifosi (soprattutto giallorossi, che stanno anche pensando di ricorrere ad un avvocato per tutelare i loro diritti ed evitare che il Bassano Virtus scompaia). “Qualcuno mugugna?. E’ un progetto molto interessante e l’unico segreto è lavorare a testa bassa”.e il definitivo acquisto del Vicenza: i Rosso hanno tracciato la propria strada, unendo quelle di Bassano e della squadra biancorossa.