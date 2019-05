La Basilica Palladiana ospita l'Open-Day dell'ordine degli architetti

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Laapre le porte agli architetti, alla loro professione e alle loro opere. C'è anche il gioiello palladiano,, tra le location scelte dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia berica che domani e domani (venerdì e sabato 25 maggio), dalle ore 18 alle 22, per l'iniziativa "", nell'ambito della quale circa un migliaio studi di architettura in tutta Italia apriranno contemporaneamente le loro porte al pubblico per far conoscere la loro realtà professionale.Nel salone a piano terra della Basilica, professionisti vicentini e visitatori sono attesi da diverse iniziative, tra cui la visione di un video, dal titolo "Luoghi comuni", realizzato per sondare il pubblico sulla figura dell'architetto, che sarà presentato in anteprima e proposto in continuazione in base all'arrivo dei vari gruppi. Come spiegato oggi durante la presentazione dell'evento, nella sede dell'Ordine di Vicenza, oltre che in Basilica Palladiana saranno almeno una dozzina gli studi professionali, sparsi in tutta la provincia, che nel week-end organizzeranno eventi, incontri, dibattiti, oltre che mostre d'arte e di architettura.La due giorni di Open-Studi Aperti nel Vicentino rientra nel calendario degli eventi inseriti nel, in corso di svolgimento in questi giorni a Vicenza e in altre città venete. Così sarà anche per un'altra iniziativa, denominata "Abitare il Paese", in programma nella mattinata di martedì 28 maggio (si inizierà alle ore 9) nella Loggetta Valmarana ai giardini Salvi e sviluppata in collaborazione con la scuola primaria cittadina "2 Giugno": con 40 alunni delle classi quarte, tramite un ciclo di incontri, è stato costruito insieme il racconto della città vista dai bambini, riconoscendo i punti di forza e le criticità imparando a utilizzare tutti i sensi coinvolti nella percezione dell'ambiente.