Rispunta a poca distanza la baraccopoli abusiva appena sgomberata

VICENZA - Una lotta senza fine. A fine luglio, con un blitz imponente che aveva visto intervenire decine di agenti della polizia di Stato e della polizia municipale, la baraccopoli abusiva agli ex Magazzini generali a Vicenza era stata sgomberata. Ma non è passato neppure un mese che, grazie a buchi particati nella recinzione, la baraccopoli è rispuntata, simile in tutto e per tutto, in un'area adiacente, un ex parcheggio dove dovevano essere costruiti gli alloggi Erp. E vicinissima a un'altra zona, quella del parco Fornaci, già colonia di migranti africani.