Baby gang si affrontano a colpi di catena: 2 fermati, uno ha 17 anni

di Luca Pozza

VICENZA -, attorno alle 18, in, in centro storico. Attorno alle 18, secondo quanto ricostruito, è scoppiata unache ha visto coinvolto complessivamente una decina di ragazzi, che si sono colpiti ripetutamente a colpi di catena e con le cinture dei pantaloni prima dell'arrivo dellaL'è stato lanciato da un cittadino fermato da un 19enne, un italiano di origini africane, che gli è avvicinato, chiedendogli la catena della bici (proponendogli anche una somma di denaro in cambio) ma quando il passante si è rifiutato gliela ha strappata di mano ed è corso ad aggredire un altro ragazzo, che invece si è difeso impugnando la sua cintura. All'arrivo sul posto di due pattuglie della Squadra Volanti il gruppetto si è disperso, con i protagonisti che sono fuggiti in direzioni diversi.Gli agenti sono riusciti a bloccare due di loro: il 19enne, che deve rispondere di furto e minacce e un 17enne originario della Guinea, la cui posizione è al vaglio dei poliziotti: per il momento è stato affidato ad una struttura per minori. Nella mattinata di oggi la Polizia ha iniziato a visionare le telecamere presenti sulla piazza per identificare gli altri protagonisti della rissa. Altri due episodio simili si erano verificati nei giorni scorsi, in altre aree della città.