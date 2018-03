Scontro tra 2 camion e un'auto, un ferito. Code di 6 km verso Milano

di Luca Pozza

VICENZA -per gli automobilisti della A4 Serenissima diretti verso Milano a causa di un incidente avvenuto poco prima delle 9, all'altezza dello svincolo di Vicenza Ovest. Secondo i primi rilievi nello scontro sono stati coinvolti due mezzi pesanti e un'auto: il conducente della vettura è rimasto ferito e poi trasportato in ambulanza all'ospedale di Vicenza: le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.La coda tra i caselli diha superato i 6 chilometri, attorno alle 10.15 era ancora di 5 km. Pesanti anche le ripercussioni sulla viabilità ordinaria, visto che molti mezzi sono usciti a Vicenza Est per percorrere la tangenziale, a sua volta intasata.