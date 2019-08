Molesta una minorenne in piazza: nigeriano arrestato ed espulso

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Ha preso di mira due minorenni, molestando e palpeggiando ripetutamente una di loro, una sedicenne residente in città. Ma alla fine un, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Polizia, che l'ha poi denunciato perSecondo quanto ricostruito tutto è iniziato nella serata di ieri, giorno della festività di Ferragosto, in pieno centro storico a Vicenza. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della sezione Volanti della Questura l'uomo attorno alle 19.30 si sarebbe avvicinato alle due amiche, coetanee, alla fine di viale Roma: qui avrebbe rivolto a loro alcune frasi in in inglese, dicendo a una di loro che sarebbe dovuto diventare sua moglie. Qualche minuto dopo, dopo averle inseguite, e nei pressi del bar Castello avrebbe poi toccato la stessa sulla schiena e sul fondoschiena, mentre le due, impaurite e preoccupate, si sono allontanate.A quel punto le due ragazzine si sono messe a correre e in pochi minuti hanno raggiunto laAd un certo punto si sono però accorte che lo straniero le aveva seguite e a quel punto hanno allertato il 113, che ha fatto convergere sul posto due pattuglie, già presenti in zona, che, in base alla descrizione delle due minorenni, hanno poi individuato a arrestato il nigeriano. Nella giornata di oggi il soggetto è stato espulso dal Questore di Vicenza ed è stato subito trasferito in un centro di permanenza e rimpatrio, da dove lascerà l'Italia.