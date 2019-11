In tasca cocaina pura: arrestato personal trainer di una nota palestra

di Luca Pozza

VICENZA - Aveva con sè circapura il, M.V, 57 anni, vicentino, dipendente in una palestra della città, arrestato ieri sera a Vicenza perL'operazione è stata messa a segno dalla, diretta da Lorenzo Ortensi: i poliziotti, che lo stavano seguendo da tempo, lo hanno pedinato per poi bloccarlo in una delle vie del centro storico per un controllo, cui è seguita la perquisizione.Al momento del fermo il personal trainer è stato trovato con la cocaina, che teneva in tasca e 600 euro in contanti. Il tutto è stato sequestrato, assieme ad alcuni bilancini di cui lo stesso uomo era in possesso. Il suo fermo è ora in attesa di convalida da parte dell'autorità giudiziaria.