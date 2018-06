Droga nel freezer della casa di accoglienza: clandestino arrestato

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - La Guardia di finanza di Vicenza haun cittadino marocchino trovato in possesso di marijuana e cospicue somme in contanti. L'operazione è avvenuta nell’ambito della collaborazione con il Servizio assistenziale del Comune di Vicenza, tesa ad arginare lo spaccio di stupefacenti all’interno delle: si è così deciso di sottoporre a controllo una struttura di via dei Mille a Vicenza, segnalata come potenziale focolaio di reati di tal specie.Con l'ausilio deluna pattuglia ha ispezionato lo stabile e ha individuato un soggetto, M.A., 32 anni, trovato in possesso di una modica quantità di marijuana (circa 4 grammi) ma di una rilevante somma di denaro in contanti, oltre 13 mila euro. Tale somma ha insospettito gli operatori di polizia che, dopo aver ricostruito le fonti di reddito del soggetto e del suo nucleo familiare (una moglie e tre figli minorenni), hanno acclarato che le somme non avevano una provenienza lecita, ma dovevano avere un’altra fonte, visto che non lavora da almeno 4 anni. Nel corso dell’attività sono stati rinvenuti altri 58 grammi di marijuana, ben nascosti in una cella frigorifero in uso esclusivo al soggetto.Lo stesso è stato accompagnato presso gli uffici in Contra' San Tomaso dove, a seguito dei rilievi foto-dattiloscopici, è stato anche accertato lodal momento che il permesso di soggiorno era scaduto da 3 anni e non era mai stato rinnovato. L'uomo, tra l’altro è gravato da precedenti per spaccio e maltrattamenti in famiglia, è stato associato alla casa circondariale berica. Il processo si terrà il 4 luglio.