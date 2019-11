Rapinano e sequestrano ottantenne: arrestati due giovani incensurati

di Luca Pozza

VICENZA - Hanno rapinato e sequestrato un ottantenne, ma al termine di una complessa operazione sono stati arrestati dalla: a finire in carcere due giovanissimi, entrambi ventenni, M.A., trapanese e B.W., sardo, entrambi cittadini italiani incensurati, anche se di origine nordafricana. I due vivono con le rispettive famiglie ed erano considerati degli insospettabili.Secondo quanto spiegato oggi in una conferenza stampa tenutasi in Questura i due giovani, si sono intrufolati nell'appartamento del pensionato, residente in zona Parco Cittá a Vicenza e dopo averlo imbavagliano, lo hanno derubato. I due arrestati, vendevano porta a porta contratti di fornitura energetica per una società della provincia di Padova (che non risulta coinvolta nelle indagini e assolutamente estranea ai fatti) e la loro "professione" potrebbe aver dato loro lo spunto per portare a segno altri episodi simili.Dal punto di vista investigativo l'operazione è ancora in corso e coperta dal riserbo degli inquirenti, che stanno vagliando alcuni episodi accaduti nel Vicentino per valutare se siano riconducibili all'operato dei due arrestati. Nell'ambito del medesimo filone investigativo c'è poi un terzo indagato: si tratterebbe di un cittadino italiano maggiorenne, residente in Emilia e di origine nordafricana, che opera prevalentemente nel Padovano ed è attualmente a piede libero. Anche lui potrebbe avere dei collegamenti con i due arrestati.