L'Ana di Vicenza chiederà di ospitare l'adunata nazionale 2022

di Luca Pozza

VICENZA -è stato fondata nel 1922. E proprio nell'anno del centenario gli alpini del capoluogo berico chiederanno di ospitare l'La notizia, della quale manca solo l'ufficialità ma è ormai certa, sta circolando in queste ore in città, durante i preparativi dell'adunata 2019, in programma nel prossimo fine settimana a Milano, dove la presenza vicentina sarà notevole, sull'ordine di diverse migliaia di penne nere, tra i 4 e i 5 mila secondo una stima che riguarda tutta la provincia.Nella storia laha già ospitato l'adunata nazionale degli alpini una sola volta, nel 1991, mentre nella provincia berica la presenze sono complessivamente state cinque: la prima a livello assoluto nel 1920 sull'Ortigara, nel 1948 (la prima dopo l'interruzione per la Seconda Guerra Mondiale) a Bassano del Grappa dove poi si è tenuta anche quella dell'edizione 2008, e ancora ad Asiago nel 2006.