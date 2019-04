Due vigili urbani feriti a morsi da un nigeriano: finiscono in ospedale

di Luca Pozza

VICENZA - Duehanno riportato ferite, tali da richiedere il loro trasporto all', dopo essere stati, risultato poi essere un, richiedente asilo in possesso di un permesso per motivi umanitari, che poi a fatica è stato immobilizzato e successivamente arrestato. Il fatto è avvenuto questa sera, 16 aprile, poco prima delle 19.30, a, che si conferma una delle aree a maggior rischio criminalità.Secondo una prima ricostruzione lo straniero, seduto su una panchina, è stato avvicinato da 3 militari, in servizio permanente nel parco cittadino, che gli hanno chiesto i documenti. Di fronte al rifiuto di fornire la proprie generalità, gli stessi poliziotti hanno poi chiesto rinforzi, facendo arrivare sul posto una pattuglia dei. All'arrivo di questi ultimi lo straniero è andato su tutte le furie, aggredendo e morsicando violentemente uno dei due: per qualche minuto si sono vissuti attimi di paura, con la gente che si allontanava, visto che le forze dell'ordine sono state accerchiate da una, giunte sul posto con fare minaccioso.Solo l'arrivo sul posto di ulteriori poliziotti e di una pattuglia dei carabinieri ha consentito di riportare la calma e di arrestare l'aggressore, poi trasferito al comando della polizia locale: da quanto si è appreso in serata verràI due agenti sono invece stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso per essere medicati: le loro condizioni non desterebbero preoccupazione, ma l'agente che ha subito il morso ha riportato la frattura alla falange di un dito, tale da richiedere probabilmente un intervento chirurgico.In serata l'episodio è stato stigmatizzato dalche ha espresso la propria vicinanza ai due vigili urbani. «Sono vicino - le parole di Rucco - agli agenti della polizia locale aggrediti. Questo fatto dimostra in modo esemplare la dedizione e l'impegno del nostro corpo di polizia locale. E anche l'importanza di continuare a presidiare Campo Marzo insieme alle altre forze dell'ordine, con l'obiettivo di riportare alla normalità quella parte di centro storico».