Maxi tamponamento con 7 mezzi: code sino a 10 km in direzione Venezia

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEBELLO -oggi pomeriggio lungo l', a causa di un incidente avvenuto tra i caselli di Soave e Montebello Vicentino, in direzione Venezia, ai confini tra le province di Verona e Vicenza, che ha provocato code sino a 10 km, che sono arrivate sino all'altezza del casello Verona est. Alle 17.30 la situazione era in miglioramento con la coda ridotta a 7 chilometri, maSecondo quanto riportato dal centro operativo dell'A4 Brescia-Padova, nel tamponamento sono rimasti coinvolti sette veicoli, tra cui due mezzi pesanti. L'incidente ha provocato dei feriti lievi: due di loro sono stati trasportati in ospedale ma nessuno è in pericolo di vita.