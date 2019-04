Falsi diplomi nelle scuole: denunciata 29enne originaria di Salerno

di Luca Pozza

VICENZA - Ha presentato unmai conseguito e poi risultato palesemente falso: per questo unae residente a Torri di Quartesolo (Vicenza) è finita nei guai. Oltre alla denuncia ora la donna rischia anche di perdere il posto lavoro.Il fatto è stato reso noto oggi, con i carabinieri della stazione di Barbarano Mossano che hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, per il reato di falsità materiale la 29enne. Le indagini dell'Arma sono state avviate a seguito della segnalazione pervenuta da un dirigente di un istituto statale del Basso Vicentino, riguardante una collaboratrice scolastica (tra le varie mansioni c'è anche quella di addetta alle pulizie) che, al fine di ottenere un maggiore di punteggio nella graduatoria Ata, ha presentato la copia di un diploma rilasciato daL’attività investigativa dei militari ha permesso di appurare che l’indagata non aveva mai conseguito il titolo esibito, risultato peraltro palesemente falso. Spetterà ora all’autorità giudiziaria berica, informata dell’accaduto, valutare i provvedimenti da adottare nei confronti della responsabile.