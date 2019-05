In arrivo Salvini, tour de force elettorale con 4 comizi: ecco il programma

di Luca Pozza

VICENZA -i nell'arco di poche ore: si preannuncia intenso ildel, atteso nel Vicentino ad inizio di settimana per una "2 giorni" con comizi ed incontri per sostenere i candidati della Lega in vista delle elezioni amministrative del 26 maggio.Ecco il programma degli eventi elettorali:lunedì 13 maggio doppio comizio, prima alle 19 ain Piazza Statuto (in caso di pioggia al Teatro Astra) e poi alle 21 a(in caso di pioggia al Teatro Remondini). Il primo appuntamento per sostenere Ilenia Tisato, candidato del Carroccio a Schio e Alessandro Burtini candidato a Valdagno, mentre nella città del Grappa a sostegno della candidataDoppio appuntamento anche il giorno successivo, martedì 14: alle 9 incontro alla Cantina dei Colli Vicentini di Montecchio Maggiore e alle 10 in piazza ad Arzignano. Nel primo appuntamento il vice premier incontrerà, sindaco uscente di Montecchio Maggiore e il candidato Gianfranco Trapula, per poi proseguire per un passaggio in piazza ed al mercato ad Arzignano per sostenere Alessia Bevilacqua, altra candidata del Carroccio. Saranno presenti agli eventi il Ministro Erika Stefani, candidata della Lega alle Elezioni Europee e l'on. Mara Bizzotto e tutti i parlamentari vicentini.