In A4 tir perde il carico che invade la carreggiata: code sino a 10 km

di Luca Pozza

VICENZA -nella mattinata di oggi, martedì 10 settembre, lungo l', nel tratto vicentino tra i caselli di Montebello e Montecchio Maggiore, in direzione Venezia. Secondo una prima ricostruzione la causa dei disagi è stata provocata dallache ha invaso la carreggiata. Al momento non risultano esserci feriti.Molti automobilisti, avvisati della situazione dai display posti lungo l'A4, hanno deciso di uscire al casello di Montebello che tuttavia attorno alle 10.30 risultava completamente paralizzato. La situazione ora è in miglioramento: sul posto le pattuglie della polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno liberato la carreggiata dal carico disperso.