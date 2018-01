di Luca Pozza

VICENZA - Sonodi una, residente a Martellago, coinvolta all'alba di oggi in unavvenuto lungo l’, tra i caselli di Grisignano di Zocco e Vicenza Est, in direzione Milano. Secondo una prima ricostruzione, da parte della polizia stradale, la vettura, guidata dalla donna, è volata nella scarpata dopo aver toccato un’altra macchina.Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco del comando di Vicenza che hanno messo in sicurezza l’auto della 23enne, ridotta ad un ammasso di rottami. La, è stata estratta a fatica e poi stabilizzata dal personale del Suem 118 per poi essere trasportata in ospedale con l'elisoccorso, giunto da Verona. Illeso l’altro automobilista coinvolto nel sinistro. Sul posto anche il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un’ora e mezza.