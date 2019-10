A4, incidente con 3 auto coinvolte, Serenissima in tilt: 8 km di coda

di Luca Pozza

VICENZA -nel tardo pomeriggio di oggi su un tAttorno alle 18.20,in direzione Venezia, tra le due gallerie dei colli Berici, si è verificato un incidente che, secondo le prime informazioni, avrebbe coinvolto tre mezzi, due auto e un furgoncino, due dei quali si sono tamponati.Nel sinistro non ci sarebbero feriti (solo uno degli automobilisti ha riportato alcune contusioni, non tali tuttavia da richiedere il trasporto in ospedale), ma si sono formate subitoche attorno alle ore 19 hanno raggiunto gli 8 chilometri. La notizia dell'incidente è riportata anche sul sito della società Brescia-Verona*** In aggiornamento