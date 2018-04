Viaggio-ricerca a piedi lungo il Brenta Festival itinerante per un'altra economia

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. «». Questo l’obiettivo del progetto «» di ricerca biennale sul Canale di Brenta, organizzato dal gruppo di lavoro, dell’associazione EQuiStiamo, con il patrocinio dell’Unione Montana Valbrenta, la città di Bassano del Grappa, i Musei Altovicentino e la collaborazione di gruppi, associazioni e altre realtà impegnate nelloDal 25 aprile al 1° maggio i camminatori-ricercatori di Vaghe Stelle, stanno risalendo il corso del Brenta da Bassano del Grappa a Valstagna, incontrando realtà istituzionali, economiche, sociali e culturali dell’area, proponendo un programma di incontri, proiezioni e performance artistiche: un piccoloche sarà l’occasione per condividere con le comunità attraversate i temi e lo spirito del viaggio di ricerca. Il progetto di Vaghe Stelle vede infatti nel camminare un atto politico, con l’obiettivo di valorizzare e mettere in rete nuove forme die promuovere la ricucitura delle aree interne, spesso marginali e frammentate.Quando una popolazione rurale invecchia e scende a valle, lasciandosi alle spalle interi borghi e terreni incolti, la natura si riappropria dei propri spazi: è un fenomeno molto diffuso non solo nei nostri territori, ma a livello europeo, che è stato magistralmente evidenziato nel documentario «», del regista inglese Christopher Thomson, definito ‘meraviglioso’ da The Guardian, che sarà proiettato a Valstagna, domenica 29 aprile, ore 21, al Teatro don Davide Paoletti, all’interno del trekking di ricerca territoriale «Sasso Carta Forbice/Controcorrente».Da segnalare, sempre domenica 29 (9.30, Sala Conferenze Parco Grotte di Oliero), l’incontro «», con, che cercheranno di capire insieme ad operatori e amministratori locali se, tra declino demografico e abbandono, sfruttamento delle risorse e memoria, strategie per il presente e scommesse per il futuro, un’altra montagna è possibile.Da non perdere anche «», lunedì 30, ore 21, a Valstagna, presso il Museo Etnografico Canale di Brenta, con l’antropologae lo scrittore: una serata dedicata alle testimonianze sui lavori scomparsi, su quelli che resistono e quelli che cambiano. Terrazzamenti, carta, tabacco, fiume, turismo, agricoltura, bosco e formazione, parole chiave intorno alle quali ruoteranno i racconti degli ospiti e il confronto per piccoli gruppi, volti a ripensare il futuro. Gran finale, a conclusione dell’azione collettiva, con «», dell’artista, martedì 1° maggio, ore 9, sul lungofiume, sempre a Valstagna.