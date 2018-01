È nata ViAcqua per 69 Comuni: ecco tutti i riferimenti per gli utenti

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Il primo gennaio 2018 è diventata realtà la società, nata per un bacino di 550.000 persone dalla fusione tra le societàche era operativa in 31 Comuni ein 38. Da lunedì i nuovi numeri verdisonoa disposizione degli utenti: per ilè attivo l'800.154242 (dal lunedì al venerdì in orario 8-20 e il sabato 8-13), ilè operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, all'800.991522. Per comunicare l'autolettura si dovrà contattare l'800.660601 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13. La nuova mail di riferimento è info@viacqua.it. Per un periodo di transizione i vecchi numeri e gli indirizzi mail resteranno comunque attivi e le chiamate/mail verranno deviate ai nuovi riferimenti. Non sono cambiati gli sportelli territoriali e i loro orari di apertura, così come le due sedi di Vicenza e Thiene che verranno mantenute attive fino all'unificazione in un'unica sede in posizione baricentrica.