Via libera alla fusione di 10 comuni nel vicentino: nascono Valbrenta, Pieve dei Berici e Lusiana-Conco

di Roberto Lazzarato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALBRENTA-VICENTINO. Via libera oggi, a Venezia, dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali, con voto unanime dei rappresentanti di Anci, Upi e Uncem, ai 7 progetti di legge regionale relativi all’istituzione di nuovi comuni a seguito di procedimenti di fusione.Nel Veneto sono interessati complessivamentee sono distribuiti all’interno delle provinceNella provincia di Vicenza sono coinvolti: il nuovo comune denominato «», mediante la fusione dei comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo sul Brenta e Solagna; «» dalla fusione dei comuni di Longare, Castegnero e Nanto; «» in seguito alla fusione dei comuni di Lusiana e Conco.«Questi comuni – spiega il vicepresidente- già condividono l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi fondamentali e intendono così rafforzare il processo di integrazione territoriale, in linea con i valori che l’amministrazione regionale sta perseguendo nel, anche con un significativo sforzo economico di incentivazione proprio ai processi di fusione dei Comuni».I testi dei progetti di legge approderanno all’esame del Consiglio regionale, dopo il passaggio preliminare in giunta, con l’intendimento diper la consultazione delle popolazioni interessate.