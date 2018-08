Ecco la macchina che elimina le strisce stradali con il getto dell'acqua

di Roberto Cervellin

VICENZA - Un camion con tanto di “proboscide” in grado di cancellare le strisce orizzontali. Dagli aeroporti alle strade.è entrato in azione un macchinario speciale perdella segnaletica disegnata sull'asfalto.Si muovequando il traffico è meno caotico. Ha cancellato le zebrature di- quelle che non consentivano l'immissione in rotatoria in doppia fila all'incrocio con strada di Bertesina - è sarà impiegato in- la sosta verrà spostata sul lato opposto -, dov'erano riaffiorate vecchie scritte.A introdurre la nuova tecnologia per le arterie della città è stato l'assessore alle infrastruttureIl dispositivo, spiega, con unelimina ogni residuo di segnaletica sull'asfalto. «In questo modo - aggiunge - non riaffiora dopo qualche settimana, come succede spesso in occasione della manutenzione della rete stradale».